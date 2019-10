Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Autofahrer übersieht Roller - Rollerfahrerin schwer, Autofahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Roller am Donnerstag, 17.10.2019, in Küssaberg-Kadelburg, wurden die beiden Fahrer verletzt. Sie kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Kurz vor 16:30 Uhr hatte ein 43 Jahre alter Mann seinen Mercedes-Benz in der Ortsdurchfahrt gewendet. Dabei übersah er einen Piaggio-Roller auf der Gegenfahrbahn und stieß mit diesem zusammen. Die 59 Jahre alte Rollerfahrerin erlitt schwere, der Autofahrer leichte Verletzungen. Der Sachschaden liegt bei rund 3000 Euro.

