Am gestrigen 18. Mai ist es in einem Wanner Supermarkt (Hammerschmidtstraße 70) zu einem räuberischen Diebstahl gekommen.

Gegen 16.20 Uhr klaute ein Kunde sechs Spirituosen aus dem Regal und verstaute sie in seinem mitgebrachten Rucksack. Ohne die Ware zu bezahlen, passierte er den Kassenbereich. Eine Mitarbeiterin (44) beobachtete den Mann dabei und versuchte ihn aufzuhalten, als er den Markt verlassen wollte. Sie hielt den Mann am Rucksack fest. Der Kriminelle drehte sich daraufhin um, riss sich los und schubste die Frau zurück. Mit der Beute flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß in Richtung Karlstraße. Allerdings ließ er sein Fahrrad am Markt zurück.

Die Angestellte verblieb zum Glück unverletzt.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: augenscheinlich Deutscher, zwischen 185 und 190 cm groß, kurze dunkle Haare, trug eine dunkle Jacke, eine Jeans und führte einen schwarz/blauen Rucksack mit sich. Der Mann soll einen ungepflegten Eindruck gemacht haben.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise auf den räuberischen Ladendieb geben?

Das Herner Regionalkommissariat hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 02323 950-8505 oder außerhalb der Geschäftszeit unter 0234 909-4441 (Bochumer Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

