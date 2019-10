Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zwei Zweiradfahrer bremsen und stürzen - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Nach Bremsmanövern verloren am Donnerstag, 17.10.2019, gleich zwei Zweiradfahrer in Lörrach die Kontrolle über ihre Maschinen und stürzten. Zum ersten Sturz kam es gegen 12:45 Uhr am Kreisverkehr der Industriestraße. Ein 20-jähriger Renault-Fahrer hatte einen im Kreisverkehr befindlichen 45 Jahre alten Motorradfahrer übersehen. Dieser bremste voll ab, kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Der Blechschaden liegt bei rund 1000 Euro. Um 17:50 Uhr passierte das zweite Unglück in Tumringen. In der Mühlestraße hatte sich ein 54 Jahre alter Autofahrer von einem Grundstück in die Straße hinein getastet. Eine herannahende 56-jährige Rollerfahrerin bremste deshalb ab. Auf der nassen Straße rutschte ihr Roller weg und sie zog sich Verletzungen zu. In beiden Fällen kam es zu keinen Berührungen mit den Autos.

