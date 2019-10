Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Funkenflug eines Taubenschutzes sorgt für Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Freitag, 18.10.2019, hat der Funkenflug eines Taubenschutzes in Lörrach zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt. Kurz vor 01:30 Uhr war der Funkenflug vom Dach des Hauses gemeldet worden. Die angerückte Feuerwehr und Polizei konnten kein Brand entdecken. Allerdings waren Lichtblitze von einer Fensterbank im dritten Geschoss wahrnehmbar. Nach dem Kontakt mit den Bewohnern der dortigen Wohnung stellte sich heraus, dass dort ein Taubenschutz installiert ist. Vermutlich durch ein Blatt hatten sich die Drähte des Apparates berührt und so die Funken verursacht. Die Anlage konnte schnell wieder in Ordnung gebracht werden. Hierzu war kurz die Drehleiter der Feuerwehr im Einsatz.

