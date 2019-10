Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach-Gündlingen: Brand in Kellerräumen

Freiburg (ots)

Donnerstag,17.10.2019 gegen 17.15 Uhr, kam es zu einem Brand in Gündlingen. In den Kellerräumen eines Wohnhauses wurden beim Eintreffen der Polizei starke Rauchentwicklung sowie Flammen festgestellt. Nach Beendigung der Löscharbeiten durch die Feuerwehr konnte als Brandursache ein technischer Defekt an einem Wäschetrockner ausgemacht werden. Personen wurden nicht verletzt, allerdings beläuft sich der Sachschaden an den Kellerräumlichkeiten auf circa 10.000 Euro. Das Haus ist jedoch weiterhin bewohnbar.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell