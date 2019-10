Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Brandalarm im Baumarkt

Freiburg (ots)

Bei Reinigungsarbeiten in der Personalküche eines Baumarktes kam es am Donnerstag, 17.10.2019, gegen 18.40 Uhr, zum versehentlichen Einschalten des Herdes. Auf diesem stand eine Plastikkaffeekanne, welche sich nach rund 10 Minuten so sehr erhitzte, dass sie Feuer fing. Dadurch wurde der Feueralarm ausgelöst. Ein Mitarbeiter des Baumarktes konnte den Brand mit einem Feuerlöscher löschen. Zum Zeitpunkt des Brandalarms befanden sich noch rund 30 Kunden im Baumarkt, welche umgehend durch das Personal aus dem Gebäude geleitet wurden. Die Feuerwehr Schopfheim rückte mit 24 Mann und 6 Fahrzeugen an. Nach Sichtung der Brandörtlichkeit konnte lediglich ein Schaden an der Einrichtung, nicht aber am Gebäude festgestellt werden.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell