Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Vorfahrt missachtet - drei leicht Verletzte

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit knapp 13000 Euro Sachschaden kam es am Donnerstagabend, 17.10.2019, gegen 22.30 Uhr, auf der B 317 zwischen Maulburg und Steinen-Höllstein. Mit ihrem Mercedes befuhr eine 82 Jahre alte Frau die Anschlussstelle Maulburg-Mitte und beabsichtigte auf die B 317 nach links aufzufahren. Sie hielt zunächst ordnungsgemäß an, fuhr aber dann in die Straße ein, obwohl zeitgleich ein 18 Jahre alter Mann mit seinem Ford Fiesta aus Richtung Steinen-Höllstein angefahren kam. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß. Dabei verletzten sich die beiden Fahrer sowie deren beiden 18 und 84 Jahre alten Beifahrer. Die Mercedes-Fahrerin wurde vom DRK ins Krankenhaus verbracht. Die anderen drei Personen erlitten nur leichte Prellungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell