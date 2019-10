Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Junger Mann verursacht unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein Verkehrsunfall - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein junger Mann hat am Mittwoch, 16.10.2019, in Laufenburg einen Verkehrsunfall verursacht. Einen Führerschein hatte er nicht, mutmaßlich stand er unter Drogeneinfluss und auch das Auto hatte er ohne Wissen des Halters genommen. Gegen 19.00 Uhr war der 19-jährige mit einem Kia-SUV in der Grunholzer Straße beim Vorbeifahren an einem geparkten Mini mit diesem kollidiert. Der Kia-Fahrer versuchte zunächst, mit seinem demolierten Auto zu entkommen. Als dies nicht gelang, weil auch mehrere Personen auf den Unfall aufmerksam geworden waren, rannte er davon. Schlussendlich kehrte er während der Anwesenheit der Polizei zur Unfallstelle zurück. Einen Führerschein besaß er nicht, außerdem war ein Drogentest positiv auf die Beeinflussung durch THC, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. Den Wagen hatte er unbefugt in Gebrauch genommen. Verletzt wurde er nicht, der verursachte Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 9000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Personen, denen möglicherweise dieser Kia-SUV vor 19:00 Uhr durch die Fahrweise aufgefallen war, sich zu melden (Kontakt 07761 934-0).

