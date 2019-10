Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Mann wird festgenommen, nachdem er Frauen unsittlich berührt haben soll - Polizei sucht weitere Geschädigte

Freiburg (ots)

Ein 42-jähriger Mann, der zuvor in der Universitätsstraße Frauen unsittlich berührt haben soll, wurde am Mittwoch, 16.10.2019, kurz nach 13 Uhr, von der Polizei festgenommen.

Den Ermittlern ist bislang eine geschädigte Frau namentlich bekannt. Es liegen Erkenntnisse vor, dass der Tatverdächtige mehrere Frauen begrapscht haben soll.

Wer hat am Mittwoch, 16.10.2019, gegen 13 Uhr, beobachtet, wie in der Freiburger Altstadt Frauen belästigt/begrapscht worden sind? Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen (Tel. 0761 882-5777).

