POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfall mit Verletzten

Altenberge (ots) - Auf der Laerstraße (L 579), in Höhe der Zufahrt zur B 54 in Richtung Münster, hat sich am Freitagmorgen (07.12.2018) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Bei der Kollision zweier PKW sind drei Personen schwer und eine weitere leicht verletzt worden. Den Angaben und Spuren zufolge war gegen 07.00 Uhr ein mit drei jungen Männern besetzter PKW auf der Landstraße in Richtung Laer gefahren. Beim Abbiegen nach links auf die Zufahrt zur B 54 kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW. Dessen 59-jährige Fahrerin aus Metelen war von Laer kommend in Richtung Altenberge unterwegs. Die 59-Jährige und der 19-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs erlitten schwere Verletzungen. Im Fahrzeug des 19-jährigen Laerers wurden ein ebenfalls 19-Jähriger schwer und ein 18-Jähriger leicht verletzt. Beide kommen aus Gronau. Die Sachschäden an den PKW betragen etwa 11.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell