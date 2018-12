POL-ST: Metelen, Einbruchsversuch

Metelen (ots) - Unbekannte Personen wollten offenbar in ein Doppelhaus an der Straße Oskamp einbrechen. Eine Bewohnerin schloss am Montagmorgen (03.12.2018) die Haustür des Gebäudes auf. Dabei stellte sie fest, dass diese nur schwer zu öffnen bzw. dann wieder verschließen ließ. Dieser Umstand bekam am nächsten Tag, am Dienstagmittag, eine noch größere Bedeutung. Jetzt stellte die Bewohnerin an der Haustür zwei Hebelmarken fest. Eine nochmalige Betrachtung des Schlosses ergab, dass auch dieses beschädigt war. Die Polizei sucht Zeugen, die am Oskamp, eine Seitenstraße der Heeker Straße/Viehtor, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Telefon 02553/9356-4155.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell