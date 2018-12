POL-ST: Wettringen, Einbruch am Donnerstagnachmittag

Wettringen (ots) - Nach einem Einbruch an der Schorlemerstraße hat die Polizei ist Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die im Tatzeitraum am Donnerstagnachmittag (06.12.2018), in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 16.45 Uhr, an der Schorlemerstraße oder in dem Wohngebiet verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Die Polizei konnte am Tatort verschiedene Spuren sichern. Der oder die Täter hatten an einem freistehenden Einfamilienhaus die Zugangstür aufgebrochen und waren dann in die Räume gegangen. Im Erd- und Oberschoss suchten sie in den Zimmern nach Wertgegenständen. Verschiedene den Schränken und Schubladen entnommene Gegenstände lagen nun auf dem Boden. Eine erste Nachschau der Geschädigten ergab, dass die Täter Bargeld und Schmuck erbeutet hatten. Die Einbrecher waren offenbar über die Terrasse geflüchtet. Die Terrassentür stand bei der Rückkehr der Bewohner weit offen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.

