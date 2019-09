Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: zwei Raubdelikte in Renningen und Leonberg

Sachbeschädigung in Herrenberg

Ludwigsburg (ots)

Raubdelikte in Renningen und Leonberg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Bereich der Bahnhöfe Leonberg und Renningen-Malmsheim zu zwei Raubdelikten. Gegen 01:00 Uhr morgens meldete sich ein 17-jähriger Geschädigter über Notruf bei der Polizei, dass er soeben am Bahnhof in Malmsheim von einem männlichen Täter festgehalten wurde und er unter Drohungen sein Bargeld aushändigen musste. Der Tatverdächtige stieg nach der Tat in die S-Bahn in Richtung Stuttgart ein. Die S-Bahn wurde von der Notfallleitstelle der Bahn am Bahnhof in Rutesheim angehalten. Eine Polizeistreife überprüfte den Zug und konnte einen 18-jährigen Kroaten anhand der Personenbeschreibung als Täter festnehmen. Weitere Ermittlungen durch den Kriminaldauerdienst und das Polizeirevier Leonberg ergaben, dass die festgenommene Person auch als Täter eines bereits am Samstagabend stattgefundenen Raubdeliktes am Bahnhof in Leonberg in Frage kommt. Hier war gegen 22:45 Uhr durch einen 16-jährigen Geschädigten gemeldet worden, dass auch er an den Täter unter Androhung von Gewalt sein Bargeld aushändigen musste. Die polizeiliche Fahndung im Bereich des Bahnhofes Leonberg war jedoch zunächst ohne Erfolg verlaufen. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Kriminalpolizei Böblingen übernommen.

Herrenberg, Sachbeschädigung an Fahrzeugen:

Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 13.09.2019, und Samstagmorgen wurden in Herrenberg insgesamt zehn Pkw zerkratzt. Die Fahrzeuge standen allesamt im Bereich der Berliner Straße, Königsberger Straße und Rostocker Straße. Fast alle Fahrzeuge wurden im Bereich Kofferraum und Motorhaube zerkratzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den oder die möglichen Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Herrenberg (Telefon: 07032 27080) zu melden.

