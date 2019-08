Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Volltrunken gefahren - Polizei sucht Zeugen

Handeloh/Inzmühlen (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Dienstagnachmittag einen Pkw, der in sehr unsicherer Fahrweise von Handeloh in Richtung Inzmühlen unterwegs sei. Der Wagen sei mehrmals in die Gegenfahrspur geraten. Beamte fanden den Wagen wenig später an der Halteranschrift in Inzmühlen vor. Als sie die Halterin mit dem Vorwurf konfrontieren wollten und sie in ihrer Wohnung ansprachen, wehte den Beamten eine starke Alkoholfahne entgegen. Bei einem Atemalkoholtest erreichte die 51-Jährige einen Wert von 2,94 Promille. Die Fahrt räumte die Frau ein. Außerdem gab sie an, bereits seit mehreren Jahren keinen Führerschein mehr zu haben.

Der 51-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher.

Da an dem Pkw Beschädigungen festgestellt wurden, ist nicht ausgeschlossen, dass es bei der Fahrt nicht nur zu Gefährdungen, sondern auch zu einem Unfall gekommen ist. Die Polizei in Tostedt sucht deshalb Zeugen, denen der silberfarbene Peugeot 206 in der Zeit zwischen 16.45 und 17.15 Uhr zwischen Handeloh und Inzmühlen aufgefallen ist oder die ihm im Gegenverkehr ausweichen mussten. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04182 28000.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell