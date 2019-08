Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Streit endet mit mehreren Messerstichen ++ Seevetal/Maschen - Verkaufsanhänger aufgebrochen ++ Neu Wulmstorf - Bargeld gestohlen ++ Buchholz/Trelde - Vorfahrt missachtet

Streit endet mit mehreren Messerstichen

Ein 32-jähriger Mann ist am Donnerstag durch mehrere Messerstiche verletzt worden. Nach Aussagen von Zeugen hatte sich der algerische Staatsangehörige mit drei weiteren Männern im Alter von ca. 25 bis 30 Jahren Auf der Skaterbahn an der Straße Zinnhütte aufgehalten. Gegen 18 Uhr ist es dann zu einem lautstarken Streit zwischen den Beteiligten gekommen. Einer der Männer zog ein Messer und stach dem 32-Jährigen damit mehrmals ins Bein. Das Opfer lief zur Straße und rief um Hilfe. Die drei anderen Männer flüchteten. Zeugen alarmierten Polizei und Rettungsdienst. Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten.

Der 32-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Mehrere Zeugen der Tat waren von dem Geschehen sichtlich mitgenommen. Sie wurden durch ein Kriseninterventionsteam betreut.

Die Fahndung nach den drei unbekannten Männern blieb zunächst erfolglos.

Seevetal/Maschen - Verkaufsanhänger aufgebrochen

In der Nacht zu Donnerstag haben Diebe in der Horster Landstraße einen Verkaufsanhänger aufgebrochen. Das Fahrzeug stand auf einem Privatgrundstück. Aus dem Anhänger wurden unter anderem eine Maschine für das Herstellen von Zuckerwatte sowie ein Kessel für gebrannte Mandeln gestohlen. Der Schaden beträgt insgesamt mehrere tausend Euro.

Zeugen, die in der Zeit zwischen 21 und 09 Uhr verdächtige Verladetätigkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Neu Wulmstorf - Bargeld gestohlen

Im Stieglitzweg kam es am Donnerstag zu einem Tageswohnungseinbruch. Gegen 10.20 Uhr hatte ein Mann ein auf Kipp stehendes Fenster an einem Einfamilienhaus aufgehebelt und anschließend das Zimmer durchsucht. Dabei konnte er mehrere hundert Euro Bargeld erbeuten. Beim Verlassen des Grundstückes wurde er durch eine Zeugin beobachtet. Der Mann lief in Richtung der Liliencronstraße davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis.

Buchholz/Trelde - Vorfahrt missachtet

Auf der B3 kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Gegen 13.30 Uhr wollte der 52-jährige Fahrer eines VW Golf mit seinem Wagen von Ritscherstraße nach links in die Bundesstraße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden Lkw eines 56-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Pkw zurück auf eine Verkehrsinsel geschleudert. Der Pkw-Fahrer sowie seine 51-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Sie kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 50.000 Euro. Für die Aufräumarbeiten blieb die Bundesstraße für rund eine Stunde gesperrt.

