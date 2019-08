Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mehrere Mähroboter gestohlen ++ Buchholz - Fahrradfahrerin leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Winsen/Roydorf (ots)

Mehrere Mähroboter gestohlen

Aus einem Baumarkt an der Max-Planck-Straße haben Diebe am Wochenende mindestens 20 Mähroboter gestohlen. Der Schaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

In der Zeit zwischen Samstag, 23 Uhr und Sonntag, 02 Uhr sind mindestens vier Täter in das umzäunte Gelände des Marktes eingedrungen. Anschließend kletterten sie auf das Dach. Von dort bahnten sie sich einen Weg in den Verkaufsraum und holten die Mähroboter aus dem Gebäude. Für den Abtransport des Diebesgutes dürften die Täter mindestens einen Kleintransporter genutzt haben.

Zeugen, die sich möglicherweise in der Nacht zu Sonntag auf dem angrenzenden Tankstellengelände aufgehalten haben und denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Buchholz - Fahrradfahrerin leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Am Montag, gegen 16.45 Uhr kam es auf der Bendestorfer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 14-jährige Schülerin war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs, als der Fahrer eines weißen Transporters mit seinem Wagen aus der Elisenstraße in die Bendestorfer Straße einbiegen wollte. Offenbar fuhr der Mann zu schnell an, sodass er das Fahrrad der Jugendlichen noch am Hinterrad traf. Die 14-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Mann fuhr einfach weiter.

Ein Ehepaar hatte den Unfall beobachtet und der Jugendlichen auf die Beine geholfen. Die Frau hatte gegenüber der Radfahrerin auch angegeben, sich das Kennzeichen gemerkt zu haben. Leider haben sich die beiden Zeugen bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet. Sie werden gebeten, dies persönlich oder unter der Telefonnummer 04181 2850 zu tun.

