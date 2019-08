Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Maschinen aus Container gestohlen ++ Rosengarten/Iddensen - Schuppen brannte nieder ++ Stelle - Unfallflucht auf Parkplatz

Tostedt (ots)

Maschinen aus Container gestohlen

An der Straße Am Baggersee haben Diebe in der Nacht zu Mittwoch (21.08.19) einen Lagercontainer aufgebrochen. In der Zeit zwischen 16 und 07 Uhr knackten die Täter das Vorhängeschloss und öffneten so die Tür. Sie stahlen Schleifmaschinen, Sägen und andere Werkzeuge. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Rosengarten/Iddensen - Schuppen brannte nieder

Am Mittwoch, gegen 12.30 Uhr, kam es zu einem Feuerwehreinsatz an der Straße Vor dem Holze. Auf einem Grundstück war ein Geräte- und Werkstattschuppen aus noch unklarer Ursache in Brand geraten. Der Schuppen brannte komplett nieder. Auch mehrere umstehende Bäume sind durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen worden. Umliegende Wohnhäuser waren durch das Feuer glücklicherweise nicht gefährdet.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

Stelle - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Harburger Straße ist es am Mittwoch zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. In der Zeit zwischen 18.50 und 19.00 Uhr stand dort ein Skoda Octavia. Der Wagen ist durch ein unbekanntes Fahrzeug auf der Fahrerseite touchiert und beschädigt worden. Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Winsen unter der Telefonnummer 04171 7960 entgegen.

