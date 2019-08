Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Winsen/Hoopte (ots)

Am 18.08.2019, gegen 15 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Hofcafes an der Straße Hoopter Elbdeich ein Verkehrsunfall. Die Verursacherin fuhr beim Ausparken gegen einen schwarzen Mercedes, der dadurch an der Stoßstange beschädigt wurde. Anstatt sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr die Frau einfach davon.

Der Verkehrsunfall wurde von einem Mann beobachtet, welcher vor Ort noch mit den Geschädigten gesprochen und das Kennzeichen mitgeteilt hat. Hierdurch konnte die mutmaßliche Verursacherin ermittelt werden.

Der Mann ist ein wichtiger Zeuge und wird gebeten, sich bei der Polizei in Winsen/Luhe unter der Nummer 04171-7960 zu melden.

