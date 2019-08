Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Seevetal - Täter kamen durch die Terrassentür ++ Winsen - BMW X5 entwendet

Landkreis Harburg (ots)

Seevetal - Täter kamen durch die Terrassentür

Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch in ein Haus im Bürgermeister-Wittwer-Weg ein. Die Täter hebelten dazu eine Terrassentür auf und gelangten so ins Innere. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und konnten unerkannt entkommen. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest.

Winsen - BMW X5 entwendet

Einen grauen BMW X5 entwendeten Unbekannte von einem Parkplatz in der Straße In den Wettern. Der Wagen verschwand zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwoch 05:15 Uhr. Am Fahrzeug befanden sich die Kennzeichen WL-BF 1067. Der Schaden beläuft sich auf 11.000 Euro. Hinweise werden unter der Nummer 04171-7960 an die Polizei Winsen erbeten.

