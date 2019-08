POL-WL: Hollenstedt - Mercedes ausgeschlachtet ++ Hittfeld - LKW übersehen

Polizeiinspektion Harburg

Hollenstedt - Mercedes ausgeschlachtet

Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag einen Mercedes auf. Das Fahrzeug war in der Estetalstraße geparkt. Die Täter schlachteten den Innenraum aus. Entwendet wurden sämtliche technische Einrichtungen, wie die Mittelkonsole, Displays und Bedieneinrichtungen. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Tostedt unter der Nummer 04182-28000.

Hittfeld - LKW übersehen

Eine 52 Jährige übersah am Dienstag gegen halb eins beim Abbiegen einen entgegenkommenden LKW. Die Frau befuhr die Maschener Straße und wollte in den Maschener Kirchweg. Der Opel der Frau wurde erheblich beschädigt, die Seevetalerin leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Dame erheblich alkoholisiert ist. Stolze 3,49 Promille ergab ein Test. Vor der anschließenden Blutprobe wollte die Frau noch vergeblich flüchten. Sie erwartet jetzt ein Strafverfahren. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der LKW Fahrer blieb unverletzt.

