Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Welle - Einbrecher stehlen Spielkonsole und Bargeld ++ Seevetal - Unfall beim Überholen

Landkreis Harburg (ots)

Welle - Einbrecher stehlen Spielkonsole und Bargeld

Unbekannte brachen im Zeitraum der letzten zwei Wochen in ein Wohnheim für Kinder und Jugendliche ein. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Haus in der Hauptstraße. Dort öffneten sie gewaltsam mehrere Türen und Schränke. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen eine Spielkonsole und eine geringe Menge Bargeld.

Seevetal - Unfall beim Überholen

Eine 20 Jährige befuhr am Montag gegen 10 Uhr den Overdamm in Seevetal. In Höhe der Einmündung zur Straße Am Plack überholte sie ein vor ihr fahrendes Fahrzeug. Die junge Frau übersah dabei, dass der von ihr überholte Ford nach links abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich sowohl die Frau aus Winsen, als auch der 29 Jährige Fahrer des Ford aus Seevetal. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

