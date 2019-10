Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Innenstadt

Einbrüche in zwei Ärztehäuser

Coesfeld (ots)

Gleich in zwei Fällen brachen Einbrecher in Ärztehäuser am Marktplatz ein. Die bislang unbekannten Täter brachen die Türen zu beiden Treppenhäusern auf und versuchten anschließend in die Praxen, Büros bzw. eine Bäckerein einzudringen. Dieser Versuch gelang nur in einem Fall. Zum Diebesgut konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Der entstandene Schaden ist erheblich. Zeugen in diesem Zusammenhang werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

