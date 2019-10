Polizei Coesfeld

Senden, Bulderner Straße

Autofahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit einem Verkehrunfall sucht die Polizei den ca. 60 Jahre alten Fahrer eines weißen Autos. Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 11 Uhr im Kreisverkehr Bulderner -/Hiddingseler Straße in Senden. Das Auto bog in die Hiddingseler Straße ab und übersah dabei einen 14-jährigen Jungen auf seinem Fahrrad. Der Junge kam zu Fall und verletzte sich nach seinen ersten Angaben nicht. Der Autofahrer kam dem Jungen zu Hilfe und brachte ihn nachhause. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass sich der Junge bei dem Unfall verletzt hat. Der Autofahrer, oder weitere Zeugen, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

