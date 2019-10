Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Jakobiwall

Exhibitionist festgenommen

Coesfeld (ots)

Einen schnellen Erfolg konnte die Polizei bei der Fahndung nach einem Exhibitionisten verzeichnen. Am Montag (7.10.) meldete eine Zeugin gegen 08.50 Uhr bei der Polizei in Coesfeld einen Mann, der sich ihr und ihrer Tochter in schamverletzender Weise genähert hatte. Er lief zu dem Zeitpunkt über den Jakobiwall zwischen Letter Straße und Wiesenstraße. Neben der Anruferin hatte sich der Mann noch weiteren Passanten gezeigt. Ein in der Nähe befindlicher Mitarbeiter der Polizeibehörde Coesfeld hörte über Funk von dem Einsatz und konnte den Mann an der Kupferstraße bis zum Eintreffen eines Streifenwagens festhalten. Der 58-jährige Coesfelder wurde zur Polizeiwache gebracht. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde er entlassen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell