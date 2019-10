Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kuchenstraße

Mülltonnenbrand

Coesfeld (ots)

Alarmiert durch brennende Mülltonnen wurden nach einigen Wochen der Ruhe die Polizei und die Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag in Coesfeld. Gegen 2 Uhr meldete ein Anwohner mehrere zusammenstehende brennende Mülltonnen im Bereich der Kuchenstraße in der Coesfelder Innenstadt. Diese konnten durch in der Nähe befindliche Polizisten mit deren Feuerlöscher, sowie der hinzugerufenen Feuerwehr schnell gelöscht werden. Geprüft wird nun, ob dieser Fall der Sachbeschädigung durch Feuer zu einer Brandserie zu zählen ist, die die Polizei Coesfeld in den letzten Wochen beschäftigte. Zeugen, die in Zusammenhang mit dem Mülltonnenbrand der vergangenen Nacht Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell