Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Industriestraße, B235/ Lkw bringt Radfahrerin zu Fall

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet Zeugen eines Unfalls auf der Industriestraße/B235 in Senden, sich zu melden. Dort hat am Montag (7. Oktober, 14.39 Uhr) ein Lkw-Fahrer Unfallflucht begangen nachdem er eine Radfahrerin (63) aus Lüdinghausen zu Fall gebracht hatte. Der Lkw hatte das Vorderrad des Rades touchiert. In der Folge stürzte die Frau und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter und wird jetzt gesucht. Hinweise: 02591/7930

