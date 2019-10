Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Beisenbusch

Rollerfahrer verletzt

Coesfeld (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 22-jähriger Dülmener bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen zu. Er befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Straße Beisenbusch in Richtung Appelhülsen. Zum gleichen Zeitpunkt beasichtigte ein 54-jähriger Nottulner mit seinem Auto vom Tankstellengelände auf die Straße Beisenbusch abzubiegen. Dabei übersah er den Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß und der Rollerfahrer kam zu Fall. Dabei verletzte er sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Aufgrund des Berufsverkehrs kam es zu Behinderungen im Bereich Beisenbusch/B525.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell