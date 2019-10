Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck

Rollerdiebstähle und -Auffindungen

Coesfeld (ots)

Zwei gestohlene und zwei aufgefundene Motorroller im Bereich von Billerbeck beschäftigen die Polizei in Coesfeld zu Beginn dieser Woche. In der Nacht zum Samstag (5.10.) stahlen unbekannte Diebe einen einen schwarz/orangen Peugeot Speedfigt aus eine Garage an der Ludgeristraße. Dieser Roller konnte von einem Zeugen am Samstag in unmittelbarer Nähe zum Ludgerusbrunnen aufgefunden werden. Einen zweiten schwarz/blauen Peugeot Speedfight stahlen vermutlich die selben Täter von einer Auffahrt an der Straße Haugen Kamp. Dieser Roller konnte bislang nicht aufgefunden werden. Zeugen hierzu werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell