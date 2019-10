Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Stadtgebiet

Nachtrag zu Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Inzwischen wurde ein weiterer Werkzeugdiebstahl aus Firmentransporter bekannt. Ebenfalls in der Nacht von Freitag (04.10) auf Samstag erbeuteten die Unbekannten aus einem an der Holtwicker Straße in Coesfeld geparkten Handwerkerwagen diverse Werkzeugmaschinen. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

Ursprungsmeldung: Coesfeld, Stadtgebiet / Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Gleich in zwei Fällen brachen bislang unbekannte Täter in Coesfeld Firmenfahrzeuge auf. Beide Fahrzeuge wurden in der Nacht zum Samstag (5.10.) mit der sogenannten Schloßstechermethode aufgebrochen. Ein oranger Mercedes Sprinter war am Druffels Weg abgestellt. Das zweite Fahrzeug, ein weißer Peugeot, befand sich am Marienring. In beiden Fällen stahlen die Täter in den Fahrzeugen befindliche Werkzeuge und Arbeitsmaschinen. Das Diebesgut hat einen erheblicher Wert. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

