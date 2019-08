Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Serie von Autoaufbrüchen- Täter entwenden Geldbörsen

Vlotho (ots)

(sls) In der Nacht von Mittwoch (21.8.) auf Donnerstag wurden in Vlotho mehrere Autos angegangen und aus dem Inneren Geldbörsen entwendet. Am Blumenring kam es zu Diebstählen aus einem weißen Mitsubishi und einem blauen Kia. Auf bisher unbekannte Weise öffneten die unbekannten Täter die Fahrzeuge und entwendeten eine Geldbörse mit persönlichen Papieren und etwas Bargeld. An der Buhnstraße kam es im gleichen Tatzeitraum zu einem gleich gelagerten Diebstahl aus einem schwarzen Audi. Auch hier wurde eine Geldbörse mit entsprechendem Inhalt entwendet. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Diebstählen machen können oder auch etwas Verdächtiges bemerkt haben. Setzen sie sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung.

