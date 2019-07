POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 27.07.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Rhauderfehn - Raub einer Einkaufstasche / Zeugenaufruf!

Am gestrigen Freitagvormittag wird einer 76-jährigen Frau auf ihrem Einkaufsweg zu einem Lebensmitteldiscounter in der Rhauderwieke die von ihr mitgeführte Stoffasche entrissen und entwendet. Das Opfer begeht vom Rajen kommend einen Verbindungsweg, als sich gegen 11:15 Uhr, unmittelbar vor Erreichen des Kundenparklatzes, ein Motorroller nähert. Auf diesem sitzen zwei männliche Personen. Im Vorbeifahren reißt der Mitfahrer dem Opfer den Einkaufsbeutel mit der darin befindlichen Geldbörse aus der Hand. Beim Versuch, die Tasche festzuhalten, verliert das Opfer das Gleichgewicht und prallt gegen einen Maschendrahtzaun. Der Roller mit den zwei Personen flüchtet über den Parkplatz in Richtung Rhauderwieke. Laut ersten Zeugenangaben soll es sich um einen roten Motorroller gehandelt haben. Eventuell trug der Führer des Rollers einen roten Helm, während der Mitfahrer ohne Oberbekleidung gewesen sein könnte. Die Polizei bittet weitere Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter den bekannten Rufnummern oder auch persönlich zu melden.

Leer - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitag, gegen 08:25 Uhr, wird der Führer eines VW Caddy mit Kennzeichen Leer in der Otto-Hahn-Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. In diesem Rahmen ergeben sich Hinweise auf eine Beeinflussung des PKW-Führers durch Rauschmittel. Ein freiwillig erfolgter Vortest bestätigt den Verdacht der eingesetzten Beamten. Gegen den 29-jährigen Beschuldigten wird somit eine Blutentnahme angeordnet. Weiterhin wird im Zuge der Kontrolle festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Für den PKW besteht außerdem keine Pflichtversicherung. Es bestehen zudem erhebliche Zweifel an der Identität des mittlerweile wegen mehrfacher Delikte Beschuldigten. Aus dem Grund wird der 29-Jährige der Dienststelle zugeführt, wo weitere Maßnahmen die wahre Identität des Mannes offenbaren. Dieser muss sich wegen diverser Delikte verantworten. Gegen den 23-jährigen Halter des PKW werden ebenfalls Strafverfahren eingeleitet. Der PKW wurde entstempelt.

Weener - Diebstahl aus Lebensmitteldiscounter

Am frühen Samstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, dringt ein unbekannter Täter durch gewaltsames Aufdrücken einer Nebeneingangstür in den Lagerraum eines Supermarktes in der Mühlenstraße ein. Dort abgestellte Kartons werden durchwühlt und wenige darin befindliche T-Shirt Packungen entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Feststellung eines Tatverdächtigen aufgenommen. Am Tatort erfolgte eine Spurensuche.

Emden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort / Zeugenaufruf!

Am Freitag wird an einer Fahrbahnverengung in der Friedrich-Ebert-Straße ein dort abgestellter weißer VW-Transporter von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Gegen 14:20 Uhr hört der kurzzeitig abwesende Führer des Transporters einen lauten Knall. Er eilt sofort zurück zu seinem ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug und stellt einen abgerissenen linken Außenspiegel fest. Der Unfallverursacher hatte die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung der Petkumer Straße befahren, den Unfall verursacht und sich dann zügig unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Aufgrund der starken Frequentierung des Unfallortes und auch aufgrund des lauten Knallgeräusches erhofft sich die Polizei Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. auf den Unfallverursacher. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, gegen 22:00 Uhr, wird der Polizei ein verunfallter PKW im OT Marienwehr, im dortigen Bereich der Meeden am Kleinen Meer, mitgeteilt. Vor Ort stellt die eingesetzte Streifenbesatzung einen mit der Front im Graben befindlichen VW Jetta fest. Dieser soll bereits mit einem Trecker aus dem Graben gezogen werden. Der 32-jährige Fahrzeugführer hält sich zu diesem Zeitpunkt in einem ebenfalls alarmierten Rettungswagen auf. Da bei dem Emder Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden, wird ein freiwilliger Atemalkoholtest mit dem Ergebnis 1,34 Promille durchgeführt. Vermutlich ist dieser aufgrund seiner Alkoholisierung mit seinem PKW in einer Kurve in den an der Fahrbahn befindlichen Graben geraten. Neben dem Fahrzeugführer befanden sich dessen 29-jährige Verlobte sowie das gemeinsame achtjährige Kind im PKW. Alle Personen blieben bei dem Unfall unverletzt. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme angeordnet und eine Strafanzeige gefertigt.

