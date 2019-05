Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Auto aufgebrochen.

Lippe (ots)

Im Prachenfelde brachen Unbekannte von Donnerstag auf Freitag einen Ford auf und stahlen einen Laptop aus dem Fahrzeug. Am frühen Morgen gegen 3:15 Uhr entdeckte der Halter eine zerstörte Scheibe an seinem geparkten Wagen und informierte die Polizei. Der Sachschaden am Wagen liegt bei rund 500 Euro, das Diebesgut hat ebenfalls einen Wert von zirka 500 Euro. Hinweise zur Tat werden vom Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegengenommen.

