Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Container aufgeknackt.

Lippe (ots)

Unbekannte knackten auf einem Baustellengelände an der Simon-August-Straße einen Baucontainer auf und entwendeten daraus Werkzeuge im Wert von zirka 2.500 Euro. Die Täter schlugen zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen zu. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

