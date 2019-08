Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl eines Fahrrades- Elektroklapprad entwendet

Herford (ots)

(sls) An der Kurfürstenstraße in Herford wurde am Donnerstagnachmittag in der Zeit von 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr ein Fahrrad entwendet. Die Geschädigte hatte ihr Fahrrad der Marke Tilt (Modell 500e) auf dem Gehweg vor einem Grundstück verschlossen abgestellt. In dem Tatzeitraum entwendeten unbekannte Täter das Fahrrad. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein auffälliges schwarzes Elektroklapprad. Die Polizei ermittelt in diesem Fall und bittet Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder möglichem Verbleib des Fahrrades geben könne, sich mit der Polizei Herford (05221-8880) in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell