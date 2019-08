Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrt unter Alkohol durch Polizei verhindert

Delmenhorst (ots)

Ein augenscheinlich alkoholisierter Delmenhorster fiel der Polizei am Mittwoch, den 21.08.2019, gegen 17:30 Uhr, auf dem Gelände des Jute Center an der Weberstraße in Delmenhorst auf. Dieser beabsichtigte, auf seinen Motorroller aufzusteigen, um den Parkplatz mit diesem zu verlassen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1, 37 Promille. Die geplante Fahrt des 60-Jährigen wurde anschließend durch die Polizei unterbunden. Laut Angaben des Mannes habe er es sich vorher im Café Riva gut gehen lassen.

