Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in die BBS I Delmenhorst +++ Rollerfahrer versucht sich Kontrolle zu entziehen

Delmenhorst (ots)

Einbruch in die BBS I Delmenhorst

Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstag, den 20.08.2019, gegen 15:00 Uhr, bis Mittwoch, den 21.08.2019, gegen 07:15 Uhr, in die BBS I Delmenhorst ein. Die Täter gelangten gewaltsam über ein Fenster in die Schule an der Richtstraße und entwendeten aus dem betroffenen Raum diverse technische Geräte. Das Gebäude wurde weiter nicht betreten. Das genaue Diebesgut sowie die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-115 in Verbindung zu setzen.

+++

Rollerfahrer versucht sich Kontrolle zu entziehen

Ein 26-Jähriger Delmenhorster versuchte sich am Mittwoch, den 21.08.2019, gegen 14:50 Uhr, einer Polizeikontrolle mit seinem Roller zu entziehen. Dabei geriet er auf Schotter ins Rutschen und stürzte letztendlich alleinbeteiligt und verletzte sich dabei leicht. Im Rahmen einer anschließenden Kontrolle in Höhe der Einmündung Am Friesenpark/ Ecke Friesenstraße in Delmenhorst konnte durch die Polizei festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Delmenhorster wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

