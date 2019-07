Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

57537 Wissen, Güterbahnhof / B 62 (ots)

Am Mi., 03.07.2019, gegen 12:00 Uhr, befuhren eine 48-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Seat und nachfolgend ein 65-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW Golf die Straße Güterbahnhof aus Richtung Holschbacher Str. kommend in Richtung Bahnhofstr. (B 62). Hier musste die 48-Jährige ihr Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Der 65-Jährige fuhr mit seinem VW Golf infolge plötzlich auftretenden körperlichen Unwohlseins nahezu ungebremst auf den vorausfahrenden Pkw auf. Hierbei erlitten die 48-Jährige und ihre 45-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ca. 12000,-EUR Sachschaden. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell