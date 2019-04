Polizei Münster

POL-MS: Betrunken in den Gegenverkehr - Zeugen alarmieren Polizei

Münster (ots)

Ein betrunkener Autofahrer fuhr am Sonntag (14.04., 14:50 Uhr) an der Flandernstraße mehrfach in den Gegenverkehr und gefährdete andere Autofahrer.

Aufmerksame Zeugen sahen den 34-Jährigen und alarmierten direkt die Polizei. Die Beamten stellten den Fahrer einige Straßen weiter und rochen direkt Alkohol in seiner Atemluft. Einen Atemtest konnte der 34-Jährige aufgrund seines Zustandes nicht mehr durchführen. Die Polizisten nahmen ihn mit zur Polizeiwache. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein stellten die Beamten sicher.

Verfasser: Georg Buterus

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell