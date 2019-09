Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg, Kirchweg / 23-Jähriger durch Messer verletzt; Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, den 21.09.2019, gerieten in Henstedt-Ulzburg in Höhe der Diskothek im Kirchweg gegen 04.00 Uhr mehrere Personen in Streit. Im Verlaufe der folgenden körperlichen Auseinandersetzung wurde ein 23-jähriger Mann aus Norderstedt mit Messerstichen verletzt. Seine Verletzungen mussten stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein gleichaltriger Tatverdächtiger wurde in Tatortnähe festgenommen und nach Vernehmung durch die Kriminalpolizei entlassen. Der Tatablauf stellt sich bislang als unklar dar. Augenzeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Norderstedt unter 040/528060 in Verbindung zu setzen.

