Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Siemensstraße

Einbruch in Baumarkt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Über das Dach brachen Diebe in der Nacht zum Montag in einen Baumarkt in Senden ein. Durch den Einstieg drangen sie direkt in das Büro des Marktes. Hier stahlen sie einen bislang unbekannten Bargeldbetrag. Über ein weiteres Loch transportierten sie mehrere Elektrogeräte aus dem Markt. Diese Geräte deponierten sie außerhalb des Gebäudes, ließen sie allerdings dort zurück. Eventuellt wurden die Täter gestört oder sie ließen von einer weiteren Tatausführung aus unbekannten Gründen ab. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

