Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Raub

Birkenfeld (ots)

Am Montag, 15.07.2019 in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 00.30 Uhr versuchten bis jetzt noch unbekannte drei Täter dem Geschädigten beim Überqueren des Schulhofes der Grundschule "In den Gerbhäusern" in Birkenfeld unter Androhung und Anwendung von Gewalt den Geldbeutel zu entwenden. Nach Angaben des Geschädigten fragten ihn die drei Jugendlichen zunächst nach einer Zigarette. Nachdem der Geschädigte dieser Aufforderung nicht nachkam seien die drei Täter zunächst immer aufdringlicher geworden und hätten versucht ihm in die Taschen zu greifen und den Geldbeutel zu entwenden. Nachdem der Geschädigte ankündigte die Polizei zu informieren seien die drei Jugendlichen zunächst weggegangen. Kurze Zeit später seien die drei Jugendlichen dann noch einmal zu ihm gekommen. Einer der Täter hebe den Geschädigten mit dem Unterarm am Hals gepackt und nach hinten gezogen. Die beiden anderen Täter hätten erneut versucht ihm den Geldbeutel zu entwenden. Da sich der Geschädigte jedoch massive wehrte hätten die Täter von ihm abgelassen und die Flucht ergriffen.

Der Geschädigte kann die Jugendlichen Täter nur vage beschreiben:

- alle drei Tatverdächtigen zwischen 14 und 17 Jahre alt - zwei der Täter ca. 170 cm groß, der dritte Täter ca. 160 cm groß - südländisches Aussehen - die kleinere Person soll eine schwarze Mütze und eine schwarze Hose getragen haben

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bitte die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/568670 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 338

55743 Idar-Oberstein

Telefon 06781/56867-0

Telefax 06781/56867-209

kiidar-oberstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell