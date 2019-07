Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: In Schule eingedrungen - Schwarzer VW Golf gestohlen - Einbruch in Wohnhaus

Fulda (ots)

In Schule eingedrungen - kein Diebesgut

FULDA. Unbekannte drangen in der Zeit von Donnerstag (11.7.) bis Montag (15.7.) gewaltsam über eine Zugangstür in die Räumlichkeiten einer Schule in der Carl-Schurz-Straße ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde dabei nichts entwendet. Der verursachte Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schwarzer VW Golf gestohlen

FULDA. In der Straße "Am Bahnhof" Ecke Nikolausstraße entwendeten Unbekannte am Montag (15.7.), zwischen 6:40 Uhr und 14 Uhr, einen schwarzen VW Golf VI im Wert von mehreren Tausend Euro. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen FD-ME 228 war im Tatzeitraum auf einem frei zugänglichen Hotelparkplatz abgestellt worden.

Einbruch in Wohnhaus

FLIEDEN. Am Montag (15.7.), zwischen 7:30 Uhr und 17 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Schlüchterner Straße ein. Dabei verschafften sich die Täter über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Das genaue Diebesgut sowie der verursachte Sachschaden sind derzeit noch nicht bekannt.

