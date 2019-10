POL-COE: Kreis Coesfeld / Unbekannter Toter - Tattoo des Verstorbenen

Polizei Coesfeld

Unbekannter Toter - Tattoo des Verstorbenen

Bislang ist es noch nicht gelungen die Identität des verstorbenen Mannes zu ermitteln. Deshalb wendet die Polizei sich nun noch einmal mit einem Bild der Tätowierung an die Bevölkerung. Falls sie Hinweise geben können, bei wem es sich um den unbekannten Toten handelt, so melden sie sich bitte bei der Kreispolizeibehörde Coesfeld, Tel. 02541/140.

Ursprungsmeldung: Kreispolizeibehörde Coesfeld / Hinweisgeber gesucht

‎22‎.‎07‎.‎2019‎ ‎12‎:‎48 Uhr Coesfeld

Die Polizei bittet um Hinweise zur Identifizierung eines Verstorbenen. Am 29. Juni war in einem Waldstück zwischen den Straßen Siebach und Alstätte in Billerbeck die Leiche eines Mannes gefunden worden, der dort wahrscheinlich Anfang Juni Selbstmord begangen hatte. Der Verstorbene war wahrscheinlich 25 bis 35 Jahre alt, 1,75-1,80 Meter groß, hatte eine eher athletische Figur, kurze, braune Haare. Auf seinem rechten Oberarm hatte er eine großflächige Tätowierung ("Tribal"). Er trug Levis-Schuhe Größe 42, eine Bluejeans (Marke BSK) und ein anthrazitfarbenes Adidas-T-Shirt. Um den Hals trug der Mann ein 5 Zentimeter großes Holzkreuz an einem Lederband Unmittelbar am Fundort wurde eine Adidas-Basecap (Camouflage) und eine schwarze Jacke der Marke Ralph Lauren gefunden (siehe Foto). Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den gefundenen Bekleidungsstücken machen und dadurch zur Identifizierung des Verstorbenen beitragen? Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld: 02541/140

