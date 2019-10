Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Dörholt

SUV-Fahrer gesucht

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall am Montag (7.10.) gegen 07.30 Uhr sucht die Polizei die Fahrerin oder den Fahrer eines grauen SUV. Eine 17-jährige Rollerfahrerin befuhr mit ihrem Motorroller einen Verbindungsweg zwischen der K19 und der L581. Hier beabsichtigte sie nach links auf die L581 abzubiegen. Unmittelbar vor der Einmündung fuhr der hinter ihr fahrende SUV an ihr vorbei und bot nach rechts auf die L581 in Richtung Havixbeck ab. Dabei streifte das Auto die Rollerfahrerin und sie kam zu Fall. Sie verletzte sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort ohne die Feststellung seiner Person und die Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Die Fahrerin/der Fahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

