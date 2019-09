Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Ohne Führerschein unterwegs

Am Sonntag machte ein 38-Jähriger in Riedlingen eine Spritztour.

Gegen 6.30 Uhr sah eine Zeugin einen Honda in der Hofgartenstraße fahren. An dem Auto waren keine Kennzeichen angebracht. Sie informierte die Polizei. Eine Polizeistreife kontrollierte den Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hatte. Der Honda gehörte dem 38-Jährigen auch nicht. Wie er an die Autoschlüssel gelangte, dafür hatte er keine plausible Erklärung. Die Polizei beschlagnahmte die Schlüssel und hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige.

