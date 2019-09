Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm und der Polizei: Mutmaßlicher Räuber in Untersuchungshaft

/ Nach einem Raub am Sonntagmorgen in Göppingen nahm die Polizei einen 25-jährigen Verdächtigen vorläufig fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Behörden soll sich gegen 5.30 Uhr ein 35-Jähriger in der Bahnhofstraße aufgehalten haben. Der Verdächtige soll das mutmaßlichen Opfer gestoßen und ihm anschließend eine Hosentasche aufgerissen haben. Das in der Tasche befindliche Geld soll der Verdächtige geraubt und später als Mitfahrer in einem Auto davon gefahren sein. Im Rahmen der Fahndung sah eine Polizeistreife den Flüchtigen in Eislingen in einem Auto sitzen. Die Polizei stoppte das Fahrzeug und nahm den alkoholisierten Mann vorläufig fest. Bei der Festnahme soll er Widerstand geleistet und die Polizisten beleidigt haben. Die Ermittler führten den Verdächtigen noch am Sonntag dem zuständigen Haftrichter vor, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm einen Haftbefehl erließ. Der 25-jährige Iraker sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

