Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei findet mehrere Drogen und Messer

Magdeburg (ots)

Die Bundespolizei in Magdeburg stellte am Abend des 31. August 2019 auf dem Hauptbahnhof in Magdeburg mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz fest. Gegen 18:45 Uhr wurde bei einem 35-Jährigen ein Faustmesser aufgefunden, dass er griffbereit in seiner Bauchtasche mitführte. Wenig später wurde ein 48-Jähriger angetroffen. Bei Befragen nach mitgeführten Waffen gab er an, dass er ein Einhandmesser in seiner Gürteltasche mitführt. Die beiden Messer wurden sichergestellt. Die beiden Männer erhalten Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Gegen 20:00 Uhr wurde eine 18-Jährige kontrolliert, die in ihrer Umhängetasche eine geringe Menge, vermutlich Cannabis, mit sich führte. Wenig später ein 22-Jähriger, der ebenfalls eine geringe Menge, vermutlich Cannabis bei sich hatte. Die Drogen wurden sichergestellt und die Beiden erhalten Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zudem wurden gegen Mitternacht ein 38-jähriger Mann im Personentunnel befragt. Bei der Ansicht seines Gepäcks stellten die Bundespolizisten szenetypische Cliptütchen mit vermutlich Speed und Ecstasytabletten fest. Zudem führte er auch ein Einhandmesser mit sich. Ebenso ein 33-Jähriger, der mehrere Gramm vermutlich Speed, Ecstasy, Crystal Meth und Cannabispflanzen mit sich führte. Das Messer und die Drogen wurden sichergestellt. Die Männer erhalten jeweils Strafanzeigen wegen ihrer mitgeführten Drogen, der 38-Jährige noch zusätzlich wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

