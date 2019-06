Polizei Düren

POL-DN: Schule und Kindergarten Ziel von Einbrechern

Jülich/Titz (ots)

Eine Schule in Selgersdorf sowie ein Kindergarten in Titz bekamen über Christi Himmelfahrt ungebetenen Besuch.

Über ein Fenster zur Straßenseite hin drangen der oder die Einbrecher in den Kindergarten in der Agricolastraße ein. Zwei Gruppenräume sowie die Spinde der Erzieherinnen wurden nach verwertbarem Diebesgut durchwühlt. Die Schule in Selgersdorf wurde auf die gleiche Weise betreten, wie der Kindergarten - über ein Fenster. Zwei Räume wurden nach Beute durchsucht. Der Tatzeitraum erstreckt sich bei beiden Einbrüchen auf Mittwoch, 29.05.2019, 16:00 Uhr, bis Freitag, 31.05.2019, 07:00 Uhr. Nach ersten Feststellungen wurde zumindest Bargeld entwendet.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Spuren an den Tatorten gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

