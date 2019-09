Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Groß Berßen - Schmuck und Bargeld gestohlen

Groß Berßen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Freitag zwischen 16.30 und 18.30 Uhr in ein Wohnhaus an der Sögeler Straße eingedrungen. Sie verschafften sich vermutlich über eine rückwärtige Tür Zugang zum Gebäude und durchsuchten es nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Schmuck und Bargeld. Zeugen haben zur Tatzeit einen weißen Kleintransporter mit niederländischem Kennzeichen in der Nähe des betroffenen Hauses gesehen. Ob dieser mit der Tat in Zusammenhang steht, wird aktuell geprüft. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 entgegen.

