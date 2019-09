Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Mehrwegkisten gestohlen

Emsbüren (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich zwischen Donnerstag- und Freitagnacht Zugang zu einem Betriebsgelände am Sechssterneweg in Ahlde verschafft. Sie brachen das Tor einer Lagerhalle auf, fuhren mit einem Lkw in die Halle ein, verluden dort zahlreiche Mehrwegkisten und transportierten sie ab. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell